Bari, maxi sequestro di cocaina al porto: fermati 30 kg nascosti in un’auto diretta in Grecia

BARI - Maxi operazione della Guardia di Finanza al porto di Bari, dove i militari hanno sequestrato circa 30 chilogrammi di cocaina nascosti all’interno di un sofisticato doppiofondo ricavato in un’automobile in procinto di imbarcarsi per la Penisola ellenica. Il valore della sostanza stupefacente sul mercato è stimato in circa 9 milioni di euro.

Due persone, un cittadino di origine turca e uno francese, sono state tratte in arresto nell’ambito dell’operazione condotta dal Comando Provinciale di Bari, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti.

Secondo quanto ricostruito, il veicolo è stato intercettato nell’area portuale destinata ai controlli pre-imbarco mentre si dirigeva a velocità sostenuta verso una motonave in partenza. L’atteggiamento e la condotta del mezzo hanno insospettito i finanzieri del II Gruppo, che hanno deciso di procedere a un approfondito controllo.

Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un’anomalia riscontrata nel vano bagagli. Un’analisi più accurata ha permesso di individuare un doppiofondo particolarmente sofisticato, al cui interno erano occultati i panetti di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e i due occupanti del veicolo arrestati. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera del traffico illecito e individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella rete criminale.