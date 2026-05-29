Bari, maxi sequestro di cocaina al porto: fermati 30 kg nascosti in un’auto diretta in Grecia
Due persone, un cittadino di origine turca e uno francese, sono state tratte in arresto nell’ambito dell’operazione condotta dal Comando Provinciale di Bari, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti.
Secondo quanto ricostruito, il veicolo è stato intercettato nell’area portuale destinata ai controlli pre-imbarco mentre si dirigeva a velocità sostenuta verso una motonave in partenza. L’atteggiamento e la condotta del mezzo hanno insospettito i finanzieri del II Gruppo, che hanno deciso di procedere a un approfondito controllo.
Durante le verifiche, l’attenzione degli operatori si è concentrata su un’anomalia riscontrata nel vano bagagli. Un’analisi più accurata ha permesso di individuare un doppiofondo particolarmente sofisticato, al cui interno erano occultati i panetti di cocaina.
La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata e i due occupanti del veicolo arrestati. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera del traffico illecito e individuare eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella rete criminale.