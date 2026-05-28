Bari, nuovo botta e risposta tra Leccese e De Laurentiis sul futuro del San Nicola

BARI - Continua il confronto tra il sindaco di Bari, Vito Leccese, e il presidente della SSC Bari, Luigi De Laurentiis, sul futuro gestionale del club e sull’utilizzo dello stadio San Nicola per la prossima stagione.

Il patron biancorosso ha inviato una nuova lettera al primo cittadino, chiarendo la propria disponibilità al dialogo e ribadendo la richiesta formale di ottenere il documento necessario per l’iscrizione al prossimo campionato, con la conferma dello stadio San Nicola come impianto per le gare casalinghe.

Nel testo, De Laurentiis sottolinea come il piano industriale e sportivo della prossima stagione sia in fase di definizione dopo la recente retrocessione, precisando che non vi sarebbe alcuna “completa indisponibilità al confronto” con l’amministrazione comunale, come invece contestato dal sindaco nella precedente comunicazione.

Il presidente della SSC Bari rivendica inoltre l’impegno profuso negli ultimi otto anni alla guida del club, definendo il proprio lavoro un progetto sportivo e personale legato alla città e ai tifosi. Nella lettera viene anche ribadita la volontà di affrontare tutti i temi aperti in occasione di un imminente incontro istituzionale, piuttosto che proseguire lo scambio epistolare.

In chiusura, De Laurentiis rinnova la richiesta al Comune di Bari di rilasciare la documentazione necessaria per l’indicazione dello stadio San Nicola quale impianto di riferimento per la disputa delle gare interne nella prossima stagione sportiva.