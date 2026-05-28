Palazzo Pesce, a Mola di Bari cinque appuntamenti tra musica classica, cantautorato e jazz

MOLA DI BARI - La programmazione di Palazzo Pesce prosegue con una serie di concerti tra Sala Etrusca e corte all’aperto, in collaborazione con il Duke Jazz Club, con appuntamenti tra fine maggio e metà giugno 2026.

Venerdì 29 maggio 2026 alle ore 21.00 la Sala Etrusca ospiterà un recital per violoncello e pianoforte con Irina Vilegzhanina al violoncello e Liubov Gromoglasova al pianoforte. Il programma propone musiche di Britten e Šostakovič, affiancate a pagine di Henze, in un percorso cameristico di forte intensità espressiva e grande complessità formale.

Sabato 30 maggio 2026, sempre alle 21.00, andrà in scena “Io che amo solo te – Le voci di Genova”, dedicato alla cosiddetta scuola genovese del cantautorato italiano. In programma brani di Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Gino Paoli, Fabrizio De André ed Enzo Jannacci, interpretati dalla voce di Serena Spedicato con la fisarmonica di Vince Abbracciante.

Venerdì 5 giugno 2026, nella corte all’aperto, sarà la volta di “Musica in 4D – Il SongBook di De André, Dalla, Daniele, De Gregori”, con Tony Quadrello, Leonardo Torres, Beppe Sequestro e Felix Di Turi. Il progetto ripercorre alcuni dei grandi classici della canzone d’autore italiana in una rilettura contemporanea.

Sabato 6 giugno 2026 spazio al concerto “Nina Simone e Shirley Bassey – Dall’Afroamerica all’Europa”, con Stefania Dipierro, Piero Vincenti e Fabio Accardi. Il repertorio attraversa alcuni dei brani più celebri delle due artiste, da Feeling Good a Goldfinger, in una formula narrativa e interpretativa.

Venerdì 12 giugno 2026 chiude il ciclo “Improvvise-Azioni”, progetto dedicato a rock, funk, R&B e soul con il gruppo UQUarteT e special guest vocali. Il repertorio include composizioni di Chick Corea, Donald Fagen e altri protagonisti della jazz fusion.

Una rassegna che conferma la vocazione di Palazzo Pesce come spazio dedicato alla contaminazione tra generi e alla musica dal vivo in contesti cameristici e contemporanei.