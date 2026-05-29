Bari ospita la Convention AIS 2026: sommelier, masterclass e “Bianca di Puglia” tra vino e cultura

BARI - L’Associazione Italiana Sommelier (AIS), punto di riferimento nazionale per la formazione e la diffusione della cultura del vino, ha organizzato a Bari la Convention AIS 2026, in programma sabato 6 giugno 2026 al Nicolaus Hotel.

L’evento riunirà sommelier, produttori e appassionati provenienti da tutta Italia in una giornata dedicata a degustazioni, approfondimenti e momenti di confronto sul presente e sul futuro del settore enologico.

Il programma prevede l’apertura alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti, seguita alle 10.00 dalla relazione del presidente AIS Italia. Dalle 10.30 alle 12.00 si svolgerà la Convention nazionale, mentre a mezzogiorno è prevista la consegna degli attestati e delle borse di studio GNCVO 2026. A seguire il pranzo e, nel pomeriggio, attività di approfondimento tra percorsi tecnici, masterclass e visite alla città.

La giornata si concluderà con l’evento serale “Bianca di Puglia”, la più grande vetrina dedicata ai vini bianchi regionali, pensata per valorizzare le eccellenze vitivinicole del territorio pugliese e raccontarne le evoluzioni produttive.

La Convention AIS 2026 si inserisce nel più ampio calendario di iniziative dedicate alla promozione della cultura enologica italiana e rappresenta un’occasione di confronto tra professionisti del settore e appassionati, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale e nazionale.