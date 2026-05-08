Bari, Ruvo e Martina Franca: al via il 29° Maggio all’Infanzia con “Altri Pinocchi”

BARI - Fiabe che prendono vita a teatro, circo contemporaneo e laboratori creativi nelle piazze. È questo il programma della giornata di sabato 9 maggio per la 29ª edizione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’Infanzia, che coinvolge Bari, Ruvo di Puglia e Martina Franca.

Pinocchio apre la rassegna a Bari

A Bari l’appuntamento inaugurale è alle 18.30 al Teatro Piccinni con Pinocchio della compagnia Zaches Teatro, inserito nella stagione teatrale del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture. Lo spettacolo reinterpreta la celebre fiaba di Collodi all’interno di un teatro di marionette dismesso, ribaltando il rapporto tra attori e burattini.

La regia di Luana Gramegna costruisce un mondo sospeso tra sogno e realtà, guidato dalla figura della Fata-bambola turchina. Lo spettacolo, premiato all’International Festival of Children’s Theatres in Serbia, è consigliato a un pubblico dai 7 anni in su.

Circo contemporaneo e teatro a Ruvo di Puglia

A Ruvo di Puglia prosegue il programma tra teatro e circo contemporaneo. Alle 19 al Teatro Comunale va in scena Per chi suona la campanella, produzione della compagnia La luna nel letto con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

Lo spettacolo racconta la storia di un bambino che, attraverso immaginazione e fantasia, trasforma la realtà scolastica in un mondo alternativo.

Nello chapiteau della compagnia svizzera Théâtre Circulaire, invece, spazio al circo con Per un Pelo alle 11 e alle 18, spettacolo tra clown, giocoleria e musica dal vivo della Compagnia Chalibares.

Alle 21 va in scena Porte-à-faux, un intreccio di circo, teatro e musica dal vivo in un viaggio surreale che sarà replicato anche nei giorni successivi.

Laboratori creativi a Martina Franca

A Martina Franca, in piazza XX Settembre, alle 10 tornano i Manifestini del Maggio: bambini e bambine, guidati dagli operatori del festival, realizzeranno disegni e materiali creativi destinati a decorare gli spazi della rassegna.

Un festival diffuso

Il Maggio all’Infanzia prevede oltre 60 eventi diffusi tra Bari, Lecce, Manfredonia, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Taranto. Il festival è organizzato dalla Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e di numerosi enti e istituzioni del territorio.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.maggioallinfanzia.it.