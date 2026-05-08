Bari, “I Mercoledì con la storia”: dialogo tra Paravicini Bagliani e Silanos sul Medioevo

BARI - Gli incontri di maggio della rassegna I Mercoledì con la storia propongono mercoledì 13 maggio 2026 un dialogo-intervista tra Agostino Paravicini Bagliani e Pietro Silanos, dedicato al Medioevo e alle più recenti prospettive della medievistica europea.

L’iniziativa prende spunto dal volume edito da Sismel – Edizioni del Galluzzo Sorpresi dalla storia. Percorsi intorno al Medioevo, nel quale Paravicini Bagliani ripercorre temi e ricerche legate agli studi della medievistica italiana ed europea.

Al centro dell’incontro vi saranno il ruolo della curia papale, le scienze mediche nel Medioevo e il rapporto tra storia e natura, con particolare attenzione al metodo di ricerca e alla dimensione della “sorpresa della storia” come stimolo conoscitivo.

Con Paravicini Bagliani e Silanos dialogheranno Andrea Zorzi e Alessandro Laterza.

L’appuntamento è fissato alla Libreria Laterza di Bari alle ore 18.30.

Tutti gli incontri della XVIII edizione de I Mercoledì con la storia sono gratuiti e sostenuti dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata.

Agostino Paravicini Bagliani è stato Scriptor Latinus presso la Biblioteca Vaticana dal 1969 al 1981 e professore di Storia medievale all’Università di Losanna dal 1981 al 2009, oltre che presidente della Union Académique Internationale e della SISMEL.

Pietro Silanos è professore di Storia medievale all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dove insegna anche Storia del Mediterraneo medievale. I suoi studi riguardano la storia del papato, delle istituzioni ecclesiastiche e della comunicazione simbolica.