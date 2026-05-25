Bari, scooter travolto da un autobus in via della Resistenza: due feriti

BARI - Momenti di forte apprensione nel pomeriggio a Bari, in via della Resistenza, dove uno scooter con a bordo un uomo e una donna è stato travolto da un autobus in circostanze ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime informazioni, i due motociclisti sarebbero rimasti incastrati sotto il mezzo pesante a seguito dell’impatto, rendendo necessario un intervento complesso dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione dei due occupanti dello scooter. Per liberarli è stato necessario sollevare l’autobus mediante apposite attrezzature pneumatiche.

Dopo le operazioni di soccorso, l’uomo e la donna sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Per consentire i rilievi e le operazioni di emergenza, via della Resistenza è stata temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili disagi alla viabilità della zona.