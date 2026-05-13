Bari, stop del Comune alle autorizzazioni per i sottoservizi: “Situazione insostenibile, basta interventi senza ripristini adeguati”

BARI – Il Comune di Bari ha disposto lo stop al rilascio di nuove autorizzazioni per le aziende che operano sui sottoservizi, in seguito alle criticità riscontrate nella gestione degli interventi sul suolo pubblico e nei successivi ripristini delle pavimentazioni stradali.

Su impulso del sindaco Vito Leccese, l’amministrazione ha avviato un’azione di tutela della sicurezza urbana e del decoro cittadino nei confronti dei gestori delle reti interrate, con particolare riferimento agli interventi di manomissione del suolo pubblico per posa e manutenzione delle infrastrutture.

Con una nota formale indirizzata ad Acquedotto Pugliese, E-Distribuzione, Open Fiber e FiberCop, la Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche ha contestato il mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento comunale, oltre alla mancata e corretta gestione del portale delle pratiche di scavo.

Il provvedimento arriva dopo ripetuti richiami, diffide e incontri tecnici, che – secondo il Comune – non hanno prodotto risultati concreti rispetto alle criticità segnalate dagli uffici.

“Questa situazione non è più sostenibile, adesso basta” ha dichiarato il sindaco Vito Leccese, evidenziando come la sovrapposizione di interventi, anche non urgenti, stia creando disagi diffusi e una gestione inefficiente della pianificazione dei lavori stradali. Il primo cittadino ha inoltre denunciato ripristini spesso eseguiti in modo inadeguato, con conseguenti danni alla pavimentazione e ulteriori costi per l’amministrazione.

Secondo quanto riportato nella nota comunale, le criticità riguardano anche il degrado diffuso delle strade interessate dagli interventi, con conseguenti rischi per la sicurezza della circolazione e numerose segnalazioni da parte degli uffici preposti al controllo degli scavi.

A partire dal 12 maggio 2026, quindi, non saranno rilasciate nuove autorizzazioni per manomissioni del suolo pubblico, salvo interventi urgenti e indifferibili legati a servizi essenziali o alla tutela della salute pubblica, fino a quando le aziende non avranno dimostrato il rispetto degli obblighi previsti.

Il Comune ha ribadito che continuerà l’attività di vigilanza e controllo sul rispetto delle regole da parte dei concessionari dei sottoservizi, con l’obiettivo di garantire sicurezza urbana e corretta gestione del patrimonio stradale.