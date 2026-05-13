'Barriere Zero': a Brindisi un incontro su strumenti e incentivi per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità



BRINDISI - L’ARPAL Puglia, in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Puglia e il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, promuove l’evento dal titolo "Barriere Zero: strumenti e incentivi per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità", in programma il prossimo 19 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Sala Conferenze del Palazzo della Regione a Brindisi, in via Tor Pisana 114. - L’ARPAL Puglia, in collaborazione con l’Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Puglia e il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, promuove l’evento dal titolo "Barriere Zero: strumenti e incentivi per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità", in programma il prossimo 19 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso la Sala Conferenze del Palazzo della Regione a Brindisi, in via Tor Pisana 114.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un confronto concreto sulle politiche attive del lavoro e sulle misure adottate a livello regionale per garantire il diritto al lavoro e la piena inclusione delle persone con disabilità. Durante l’incontro saranno approfonditi temi legati ai nuovi avvisi regionali, alla tutela dei lavoratori e agli strumenti di incentivazione destinati alle imprese e ai lavoratori, con particolare attenzione alla qualità dell’inserimento lavorativo e al ruolo strategico della rete territoriale.





L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo tra istituzioni, enti e professionisti del settore, alla luce del forte impatto sociale che le politiche inclusive hanno sul territorio e sul mondo del lavoro.





All’incontro prenderanno parte il Garante regionale per le persone con disabilità, insieme ai rappresentanti di INAIL Brindisi e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Gli organizzatori hanno inoltre annunciato che nei prossimi giorni sarà diffuso il programma dettagliato con la scaletta definitiva dei lavori e l’elenco completo dei relatori.





La giornata sarà inoltre accreditata ai fini della formazione continua per i Consulenti del Lavoro.