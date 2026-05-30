Bari, stretta su rifiuti delle attività: obbligo di schermatura per i contenitori su suolo pubblico

BARI - Nell’ambito delle misure per il miglioramento della raccolta differenziata e della tutela dell’igiene pubblica, è stata firmata un’ordinanza sindacale che disciplina in modo più rigoroso la collocazione e la schermatura dei contenitori per i rifiuti delle utenze non domestiche.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di affrontare alcune criticità riscontrate soprattutto nelle aree cittadine con alta concentrazione di attività di ristorazione, dove la limitata disponibilità di spazi interni porta spesso alla collocazione dei carrellati su suolo pubblico.

Decoro urbano e gestione dei rifiuti

La presenza diffusa di contenitori all’esterno degli esercizi, spesso privi di adeguate schermature, ha generato nel tempo problemi legati al decoro urbano, all’utilizzo improprio dei bidoni e a fenomeni di abbandono dei rifiuti.

«L’obiettivo è coniugare le esigenze delle attività economiche con la tutela del decoro urbano e della qualità ambientale della città», ha spiegato l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, sottolineando anche la necessità di un miglioramento complessivo del sistema di raccolta differenziata.

Regole più stringenti per i contenitori

L’ordinanza ribadisce l’obbligo per tutte le utenze non domestiche servite dal porta a porta di custodire i contenitori all’interno delle pertinenze private, consentendo la collocazione su suolo pubblico solo in casi eccezionali per le attività con superficie interna inferiore a 110 metri quadrati.

In tali casi, i carrellati dovranno rispettare precise caratteristiche tecniche e potranno essere posizionati solo nel rispetto di vincoli stringenti su sicurezza, accessibilità e decoro urbano.

Tra le principali disposizioni:

divieto di intralcio a pedoni e persone con disabilità

divieto di collocazione vicino a monumenti, fermate del trasporto pubblico e accessi carrabili

obbligo di schermature uniformi per materiali e colori



