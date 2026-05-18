Trani, tenta di far scendere un ragazzo dal bus e lo colpisce con un pugno: scena ripresa con il cellulare

TRANI - Momenti di tensione nel primo pomeriggio di oggi a Trani, dove un uomo ha aggredito un ragazzo a bordo di un autobus di linea. La scena è stata ripresa con un telefonino da alcuni presenti ed è rapidamente circolata sui social.

Secondo le prime informazioni, il giovane era appena uscito da scuola ed era salito sul mezzo pubblico per raggiungere l’abitazione della nonna. Per motivi ancora da chiarire, un uomo avrebbe cercato di costringerlo a scendere dal bus con la forza.

Nel video si vedrebbe l’aggressore affrontare il ragazzo all’interno del mezzo e colpirlo successivamente con un pugno, sotto gli occhi degli altri passeggeri presenti.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i cittadini. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo né sulle condizioni del giovane coinvolto. Sull’accaduto potrebbero ora essere avviati accertamenti anche attraverso le immagini registrate dai presenti e dagli eventuali sistemi di videosorveglianza presenti sul pullman.