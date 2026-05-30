Bari, successo per il nuovo clean-up a Pane e Pomodoro

BARI - Sabato 30 maggio sulla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro a Bari, i volontari di Plastic Free hanno avviato una nuova attività di clean-up dell’area, promossa da Bar Project, con il patrocinio del Comune di Bari e con il coinvolgimento della rete territoriale.L’appuntamento si è inserito nel percorso avviato lo scorso anno, che ha promosso tre eventi ecologici in collaborazione con Plastic Free, introducendo una formula partecipativa che ha riscosso grande successo: per ogni bicchiere riempito di mozziconi raccolti in spiaggia, i partecipanti ricevevano una consumazione omaggio. Una campagna che ha contribuito in modo significativo alla pulizia dell’arenile e alla sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti.All’iniziativa ha partecipato anche Pietro Petruzzelli, assessore alle Attività Produttive del Comune di Bari: “Attività ed eventi come quello che si svolge questa mattina a Pane e Pomodoro rappresentano una collaborazione virtuosa tra realtà diverse della città: un’associazione di volontariato impegnata nella sostenibilità e un’attività d’impresa che riconosce l’importanza dell’ambiente in cui si lavora e si vive. Insieme danno vita a un’esperienza significativa, capace di unire partecipazione, responsabilità e attenzione al territorio. Tra l’altro, l’iniziativa si svolge su una spiaggia, a conferma di un’impostazione pienamente coerente con la strategia dell’amministrazione comunale, che considera il rapporto con il mare un elemento identitario, da salvaguardare e valorizzare in una città come Bari.”L’obiettivo della mattinata è stato la rimozione di mozziconi di sigaretta, plastica e rifiuti abbandonati, promuovendo comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza sull’impatto dell’inquinamento da plastica.L’evento ha visto inoltre la partecipazione di Red Bull, che ha sostenuto l’attività come sponsor, omaggiando i volontari con bevande energizzanti e sodate a marchio Red Bull.La partecipazione è stata libera e aperta a tutti. I volontari hanno ricevuto sacchi e guanti per la raccolta, mentre i referenti Plastic Free hanno coordinato le attività fornendo indicazioni sulle corrette pratiche di tutela ambientale e gestione dei rifiuti.“Abbiamo ripreso anche quest’anno la buona pratica avviata lo scorso anno – ha dichiarato Claudio Lepore –. Con questa iniziativa vogliamo non solo contribuire a mantenere pulita una delle spiagge più frequentate della città, ma anche sensibilizzare tutti sull’importanza di prendersi cura degli spazi comuni. L’attenzione e la partecipazione ricevute anche oggi ci confermano che siamo sulla strada giusta e ci spingono a proseguire con ancora più convinzione ed entusiasmo”.: 3662509011