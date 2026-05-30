Scuole primarie: a Grottaglie inaugura il primo giardino scolastico per l’educazione emotiva



Venerdì 5 giugno all’I.C. E. De Amicis il taglio del nastro dello spazio co-progettato per aiutare bambine e bambini a conoscere sé stessi, sviluppare il benessere emotivo e prevenire la violenza di genere fin dall’infanzia, per una cultura fondata sulla parità. Appuntamento per la stampa venerdì 5 giugno ore 9.30 presso I.C. E. De Amicis Via V. Calò, 37 74023 Grottaglie (TA)





GROTTAGLIE (TA) - Come si trasforma il giardino di una scuola primaria in un luogo dedicato all’ascolto delle emozioni? Venerdì 5 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, presso l’I.C. Edmondo De Amicis di Grottaglie (TA), sarà inaugurato, con una cerimonia aperta alla cittadinanza, il Giardino delle Emozioni: un laboratorio a cielo aperto pensato per ospitare attività didattiche dedicate all’ascolto, alla scoperta di sé e alla costruzione di relazioni sane tra pari, e realizzato attraverso un esempio virtuoso di riqualificazione partecipata.





Uno spazio innovativo che mette al centro la consapevolezza emotiva dei più piccoli, con l’obiettivo di favorire il loro benessere e promuovere una cultura fondata sul rispetto e sulla parità. Tra i primi progetti di questo tipo nelle scuole primarie italiane, il Giardino delle Emozioni nasce per trasformare la scuola in un luogo di ascolto, partecipazione e crescita condivisa, contribuendo a superare stereotipi e prevenire la violenza di genere fin dall’infanzia.





Il Giardino rappresenta nell’I.C. E. De Amicis l’ultimo tassello di "Spazio Emozione", il progetto promosso da ScuolAttiva ETS con il sostegno di Boeing Italia e il patrocinio dell’assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti di Roma Capitale e del Comune di Grottaglie (TA), dedicato all’educazione all’affettività nelle scuole primarie italiane. Un percorso che unisce istituzioni, imprese ed enti del Terzo Settore con un obiettivo comune: educare fin dall’infanzia al rispetto, alla parità e al benessere emotivo.





Cuore del Giardino è la "Spirale dei Sensi", un percorso ispirato al gioco dell’oca pensato per bambine e bambini. La sua realizzazione ha coinvolto anche i dipendenti di Boeing Italia e ScuolAttiva ETS in una giornata di volontariato aziendale condivisa con studenti, studentesse e docenti dell’I.C. Edmondo De Amicis. Il progetto rappresenta così anche un modello di riqualificazione territoriale partecipata, capace di coinvolgere attivamente l’intera comunità scolastica nella trasformazione dell’area esterna della scuola in un luogo dedicato all’inclusione, al benessere emotivo e alla crescita condivisa.





Il programma





Alla giornata saranno presenti anche il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, e l’assessora alla Pubblica Istruzione, Cultura e Turismo Raffaella Capriglia, che porteranno i saluti finali.

I protagonisti indiscussi saranno i 268 studenti e studentesse (tra classi IV e V della scuola primaria e classi della scuola secondaria di I grado) che, oltre a giocare nella "Spirale dei Sensi", arricchiranno l’evento con momenti musicali – con un’esecuzione che prevede anche l’uso della lingua LIS - e coreografici ispirati al tema delle emozioni.

I saluti istituzionali di apertura saranno affidati alla dirigente scolastica Anna Como, a Simona Frassone, presidentessa di ScuolAttiva ETS, e Armida Balla, communications manager di Boeing Italia.

A seguire, il professore Francesco Vaccina fornirà un contributo tecnico sull’intervento di riqualificazione, mentre la professoressa Vania Bovino si concentrerà sul valore educativo del progetto. Infine, la presidente del Consiglio di Istituto, l’avvocatessa Giovanna Quaranta, evidenzierà l’importanza del progetto per le famiglie, oltre che per gli alunni, le alunne e i docenti.





ScuolAttiva ETS





È una cooperativa sociale che da oltre vent’anni progetta e promuove campagne educative gratuite rivolte alle scuole italiane di ogni ordine e grado. La sua missione è favorire un’educazione capace di includere, motivare e offrire reali opportunità a studenti e studentesse, contribuendo a ridurre le disuguaglianze e a contrastare la povertà educativa, in particolare nei contesti più fragili. Punto di raccordo tra scuola, terzo settore, aziende impegnate nella responsabilità sociale, istituzioni e università, ScuolAttiva trasforma il dialogo tra profit e non profit in un’alleanza virtuosa a beneficio delle giovani generazioni. Attraverso progetti tematici e percorsi formativi, sensibilizza ragazzi e ragazze sui grandi temi sociali, valorizzando talenti, consapevolezza e senso critico.

Negli ultimi cinque anni ha coinvolto oltre un milione di beneficiari, raggiungendo nel solo 2025 più di 10.000 scuole in tutta Italia, offrendo esperienze che promuovono partecipazione attiva e cittadinanza responsabile. ScuolAttiva ETS crede nell’educazione attiva e inclusiva come leva fondamentale per costruire un futuro in cui ogni giovane possa accedere alle stesse opportunità e sviluppare liberamente aspirazioni e potenzialità.





Boeing





Azienda aerospaziale leader a livello mondiale e principale esportatore degli Stati Uniti, Boeing progetta, produce e fornisce servizi di manutenzione ad aeromobili commerciali, prodotti per la difesa e sistemi spaziali per clienti in oltre 150 Paesi. La forza lavoro e la rete di fornitori di Boeing negli Stati Uniti e nel mondo alimentano l’innovazione, le opportunità economiche, la sostenibilità e l’impatto nelle comunità. Boeing è impegnata a promuovere una cultura fondata sui valori fondamentali di sicurezza, qualità e integrità.

Boeing è presente in Italia da 75 anni e ha un rapporto di lunga tradizione con l’industria aerospaziale e di difesa, con le forze armate e con le compagnie aeree. La collaborazione comprende partnership con Leonardo nel programma 787 Dreamliner, 767 e per la fornitura degli elicotteri Chinook CH-47F operati dall’Aviazione dell'Esercito. Altre collaborazioni con la supply chain includono, tra l’altro, la partnership con GE Aerospace attraverso Avio Aero – a GE Aerospace Company – sui motori GEnx e GE90 e con UmbraGroup, le cui viti a ricircolo di sfere sono installate su tutti gli aerei passeggeri Boeing. Boeing vanta una collaborazione con 30 fornitori diretti e numerosi indiretti. I quattro aerei di rifornimento in volo KC-767A dell’Aeronautica Militare, che si sono distinti nello svolgimento di importanti missioni nel corso dell’emergenza COVID-19 e nell’operazione Aquila Omnia, hanno quasi raggiunto le 50.000 ore di volo operative. La Marina Militare opera il velivolo a pilotaggio remoto ScanEagle, che grazie alla sua leggerezza e all'elevata autonomia e precisione, permette di effettuare missioni di ricognizione a lunga distanza, aumentando in modo significativo la capacità di sorveglianza delle unità navali. Boeing ha circa 150 dipendenti diretti in Italia - dislocati tra Roma, Pratica di Mare (RM), Pomigliano d’Arco (NA), Foggia, Grottaglie (TA), Milano, Lonate Pozzolo, (VA), Vergiate (VA), Tessera (VE), Brindisi, Sigonella (SR) - che lavorano nella gestione dei rapporti con partner e fornitori, nei servizi operativi, nelle attività commerciali, nel marketing e nella comunicazione.