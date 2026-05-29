Barletta, al via la storica Peregrinatio del busto di San Ruggero tra le parrocchie della città
BARLETTA - Un filo rosso lungo 750 anni unisce passato e presente, memoria storica e fede popolare: Barletta si prepara a vivere uno dei momenti spiritualmente più intensi della sua storia recente.
Dal 31 maggio al 19 luglio 2026 si terrà la solenne “Peregrinatio” del busto di San Ruggero Vescovo, evento straordinario promosso per celebrare il 750° anniversario della traslazione delle reliquie del Santo Patrono dall’antica Canne alla città di Barletta.
Non sarà una semplice processione, ma un vero pellegrinaggio cittadino: il venerato busto argenteo lascerà la sua sede storica per attraversare quartieri, piazze e parrocchie del territorio urbano, portando la devozione direttamente tra i fedeli.
Il cammino inizierà ufficialmente domenica 31 maggio alle ore 20, con la partenza dalla Basilica di Santa Maria Maggiore verso la chiesa di San Domenico. Da quel momento, ogni trasferimento tra le parrocchie avverrà alle ore 20, coinvolgendo numerosi luoghi simbolo della città, tra cui il Santo Sepolcro, San Giacomo Maggiore e lo Spirito Santo.
Per settimane la comunità barlettana accompagnerà il suo “Pastore Buono” con preghiere e momenti di raccoglimento, rinnovando una tradizione che attraversa generazioni.
Il momento culminante del Giubileo dedicato a San Ruggero arriverà nel mese di luglio. Dal 7 al 15 luglio il busto sosterà in occasione dei solenni festeggiamenti patronali, mentre all’alba del 15 luglio, alle ore 6.15, partirà il tradizionale pellegrinaggio verso il Santuario dello Sterpeto, simbolico incontro tra i due grandi protettori della città.
La Peregrinatio si concluderà domenica 19 luglio con il rientro privato del busto nel Monastero di San Ruggero, chiudendo un evento destinato a lasciare un segno profondo nella memoria religiosa e culturale della comunità barlettana.