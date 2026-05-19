Barletta Piano Festival, al via la 20ª edizione: grandi pianisti internazionali e giovani talenti dal 27 giugno al 10 agosto

BARLETTA - Vent’anni di musica, formazione e grandi interpreti. Il Barletta Piano Festival celebra il prestigioso traguardo della ventesima edizione confermandosi tra le rassegne pianistiche più autorevoli del Sud Italia.

La manifestazione, organizzata dagli Amici della Musica Mauro Giuliani con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta, si svolgerà dal 27 giugno al 10 agosto sotto la direzione artistica del pianista e didatta Pasquale Iannone.

Il cartellone 2026 proporrà concerti, recital, masterclass e spettacoli con protagonisti di fama internazionale, giovani promesse del pianoforte e artisti pugliesi.

Ad aprire simbolicamente il festival saranno tre appuntamenti dedicati ai nuovi talenti nello spazio eventi A*Stare: Flavio Domenico Tozzi l’11 giugno, Filippo Alberto Rosso il 13 giugno e Gabriele Martino Di Cesare il 16 giugno.

L’inaugurazione ufficiale del 27 giugno, nella piazza d’armi del Castello Svevo di Barletta, sarà affidata a uno spettacolo originale ispirato a “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev con il comico barese Pinuccio, il tenore Francesco Zingariello e l’Orchestra di Puglia e Basilicata.

Il cuore della rassegna, ospitata nel salone dell’Hotel La Terrazza, vedrà alternarsi grandi nomi del pianismo internazionale: il francese Olivier Gardon il 3 luglio, la pianista ceca Jitka Cechova il 5 luglio, la tedesca Uta Weyand il 7 luglio ed Eva Gevorgyan l’11 luglio in un omaggio a Rachmaninov insieme all’Orchestra Filarmonica Pugliese.

Tra gli eventi più attesi anche il recital di Boris Berman il 18 luglio e quello di Alberto Nosè il 20 luglio. Il 22 luglio si esibirà il duo formato da Magdalena Hirsz e Brigitte Meyer, mentre il 25 luglio sarà protagonista la pianista russa Natalia Trull. In programma anche il concerto di Luca Tasca il 1° agosto.

Spazio anche alla musica contemporanea con il focus dedicato al compositore Carlo Boccadoro il 4 agosto, tra concerto e intervista con il giornalista Francesco Mazzotta.

Il festival proporrà inoltre appuntamenti trasversali tra lirica, musica da camera e teatro musicale. Tra questi il recital del basso-baritono Domenico Colaianni e del soprano Claudia Urru il 30 giugno, il concerto dei PiCello Bros il 13 luglio e il progetto teatrale “Quando s’agita il mare” il 27 luglio con Maurizio Pellegrini e Nicole Brancale.

A completare il programma sarà la Piano Festival Academy, con masterclass internazionali, lezioni aperte e concerti finali dedicati ai giovani pianisti.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.15.

Per informazioni: Barletta Piano Festival.