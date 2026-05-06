BAT, controlli della Guardia di Finanza: irregolarità in 7 distributori
TRANI - La Guardia di Finanza della provincia di Barletta-Andria-Trani ha scoperto irregolarità in sette distributori stradali, con conseguente contestazione di sanzioni amministrative fino a 2.000 euro per ciascun esercente.
Nel dettaglio, due operatori con sede a Trani e Margherita di Savoia risultano aver venduto gasolio agricolo a aliquote agevolate senza le necessarie autorizzazioni.
Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati circa 20.000 litri di carburante. I legali rappresentanti delle attività coinvolte sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente.