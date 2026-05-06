BAT, controlli della Guardia di Finanza: irregolarità in 7 distributori

Pubblicato:


TRANI - La Guardia di Finanza della provincia di Barletta-Andria-Trani ha scoperto irregolarità in sette distributori stradali, con conseguente contestazione di sanzioni amministrative fino a 2.000 euro per ciascun esercente.

Nel dettaglio, due operatori con sede a Trani e Margherita di Savoia risultano aver venduto gasolio agricolo a aliquote agevolate senza le necessarie autorizzazioni.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati circa 20.000 litri di carburante. I legali rappresentanti delle attività coinvolte sono stati denunciati all’autorità giudiziaria competente.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post