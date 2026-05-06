“Posso Sempre Volare” in concerto: al Teatro Tatà la settima edizione nel segno dell’inclusione

TARANTO - Il 23 maggio a Taranto una serata di musica, talento e condivisione con “Una realtà in accordo”: al centro il progetto “Blu Butterfly Lab” e il percorso dell’associazione guidata da Maria Spada.

Musica, talento, solidarietà e inclusione tornano a incontrarsi sul palco del Teatro Tatà. Il prossimo 23 maggio, alle ore 19:30, andrà in scena la settima edizione del concerto “Posso Sempre Volare”, appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale e sociale del territorio.

Una serata speciale, nata e cresciuta grazie al talento, alla sensibilità e alla passione di Alessandro e Lorenzo Murciano, protagonisti di un percorso che negli anni si è trasformato in un autentico messaggio di speranza, bellezza e partecipazione.

Il tema scelto per questa edizione è “Una realtà in accordo”, un titolo che richiama il linguaggio della musica ma che, allo stesso tempo, racconta molto di più. L’“accordo” diventa infatti simbolo di armonia, collaborazione e concretezza: una metafora efficace per descrivere un cammino associativo fatto di promesse mantenute, obiettivi raggiunti e nuovi traguardi da costruire insieme.

A un anno esatto dal suo annuncio, l’associazione Posso Sempre Volare celebra con orgoglio la realizzazione del progetto “Blu Butterfly Lab”, testimonianza concreta di un impegno quotidiano portato avanti con dedizione e visione.

Così come in un ensemble ogni strumento trova il proprio spazio contribuendo all’armonia dell’insieme, allo stesso modo l’associazione, guidata da Maria Spada e sostenuta da un direttivo attivo e da numerosi collaboratori, continua a promuovere inclusione, crescita e valorizzazione dei talenti.

La serata sarà presentata e condotta da Matteo Schinaia e vedrà alternarsi sul palco momenti di musica, emozione e riflessione. A rendere ancora più suggestivo l’appuntamento saranno gli ospiti Vittoria Macheda, Ida Gigante, Aldo Liotino ed Ex Novo, protagonisti di una serata pensata per unire pubblico, artisti e comunità in un unico grande abbraccio.

L’associazione invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questo importante momento di condivisione, per sostenere i talenti del territorio e celebrare insieme un percorso che continua a volare alto, nel segno della musica, dell’inclusione e della speranza.