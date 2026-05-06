Condannato a 11 anni per violenza sessuale su minore nel Nord Salento

LECCE - Un venditore ambulante di frutta e verdura, residente nel Nord Salento, è stato condannato a 11 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata e adescamento di minori.

Secondo l’accusa, nel 2020 l’uomo avrebbe abusato ripetutamente di una bambina di 11 anni, riuscendo ad avvicinarla anche attraverso piccole somme di denaro.

Determinante nel procedimento è stata la testimonianza della minore, raccolta durante l’incidente probatorio. Nonostante la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura, che aveva espresso dubbi sull’attendibilità della vittima, il Tribunale di Lecce ha ritenuto invece sufficienti gli elementi raccolti, emettendo la condanna a 11 anni di reclusione.