Beethoven, Tolstoj e il dramma della gelosia: al Teatro Piccinni la “Sonata a Kreutzer”

BARI - Un incontro tra musica e letteratura per esplorare le zone più oscure dell’animo umano. Domenica 10 maggio, alle ore 20.30, il Teatro Piccinni di Bari ospita “La Sonata a Kreutzer – Tra passione e perdizione”, spettacolo promosso dalla Camerata Musicale Barese nell’ambito dell’84ª Stagione concertistica.

Al centro della serata uno dei capolavori più intensi del repertorio beethoveniano, la Sonata n. 9 in la maggiore op. 47 “A Kreutzer” di Ludwig van Beethoven, composizione che ha ispirato anche il celebre racconto di Lev Tolstoj, pubblicato nel 1889. Proprio dal dialogo tra queste due opere nasce lo spettacolo, che intreccia musica, narrazione e teatro in un’unica esperienza scenica.

Sul palco si esibiranno I Solisti di Pavia, ensemble cameristico tra i più apprezzati in Italia, nato oltre vent’anni fa sotto la guida di Mstislav Rostropovich. Accanto a loro, la violinista Laura Marzadori, primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala, e la voce narrante di Gioele Dix, attore e autore tra i più riconoscibili e versatili della scena italiana.

La Sonata di Beethoven verrà proposta nell’orchestrazione di Richard Tognetti, che ne amplia la struttura cameristica, accentuandone la tensione emotiva e il respiro drammatico. La musica diventa così parte integrante del racconto tolstoiano, in cui la gelosia ossessiva del protagonista Pozdnyšev conduce a un epilogo tragico.

Nel testo di Tolstoj, infatti, l’esecuzione della sonata da parte della moglie e di un violinista ospite si trasforma in detonatore psicologico di sospetti e ossessioni. La musica assume un ruolo ambivalente: forza estetica e insieme elemento scatenante del conflitto, capace di rivelare le fragilità più profonde dell’essere umano.

Lo spettacolo costruisce così un dialogo continuo tra parola e suono, in cui la narrazione illumina le tensioni della partitura e la musica amplifica la dimensione emotiva del racconto. Ne emerge un percorso teatrale intenso, che affronta temi universali come la gelosia, la morale e la complessità dei rapporti affettivi.

L’evento è realizzato con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari, e sostenuto da realtà imprenditoriali del territorio attraverso il programma Art Bonus.

I biglietti sono disponibili presso la sede della Camerata Musicale Barese e online, con prezzi compresi tra 15 e 33 euro.