Biodiversità in Puglia: a Villa Framarino due giornate tra natura, scuola e inclusione sociale

BARI – Nell’ambito della Settimana della Biodiversità Pugliese, promossa dall’assessorato regionale all’Agricoltura e dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università di Bari, Villa Framarino, nel Parco Naturale Regionale Lama Balice, ospita due giornate dedicate alla valorizzazione della biodiversità, della sostenibilità e dell’inclusione sociale.

L’iniziativa, in programma martedì 19 e giovedì 21 maggio, è promossa dall’ATS Sentinelle di Biodiversità, composta dalla cooperativa sociale Tracceverdi, dal Movimento Naturalistico Pro Lama Balice APS e dalla cooperativa sociale Arcoiris, nell’ambito del progetto “Periferie Inclusive”.

Le attività coinvolgono il XXVII Circolo Didattico del Municipio V di Bari, con la partecipazione di quattro classi quarte della scuola primaria dei plessi Duca d’Aosta e Marco Polo. Gli studenti saranno accompagnati da esperti ambientali e dalle “Sentinelle di Biodiversità”, provenienti da diversi centri diurni cittadini, che porteranno il proprio contributo formativo ed esperienziale maturato sul territorio.

Il progetto “Semi di Biodiversità” propone un percorso educativo che integra ambiente, cittadinanza attiva e inclusione sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto del patrimonio naturale e al valore della partecipazione condivisa.

All’iniziativa parteciperà anche l’assessora comunale al Clima, Transizione ecologica e Ambiente, Elda Perlino.

Le attività si svolgeranno dalle 9.00 alle 12.00. La mattinata sarà articolata in una passeggiata guidata alla scoperta della biodiversità del parco e in laboratori creativi dedicati alla realizzazione di modelli 3D di insetti impollinatori e uccelli, oltre a momenti di semina e trapianto di specie orticole e aromatiche tipiche della tradizione pugliese.