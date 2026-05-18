Svitolina regina di Roma: batte Gauff e conquista il terzo titolo agli Internazionali d’Italia

- Elina Svitolina si conferma protagonista assoluta sulla terra rossa del Foro Italico e conquista gli Internazionali d’Italia 2026, superando in finale Coco Gauff con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 dopo 2 ore e 52 minuti di gioco.

Per l’ucraina si tratta del terzo successo a Roma dopo quelli ottenuti nel 2017 e nel 2018, oltre al quinto titolo in carriera in un torneo WTA 1000. Un’affermazione che consolida il suo status ai vertici del tennis mondiale, dove occupa attualmente la posizione numero 7 del ranking.

La finale ha confermato l’equilibrio tra le due tenniste: Svitolina ha conquistato il primo set 6-4, Gauff ha reagito vincendo il secondo al tie-break, mentre nel terzo parziale l’ucraina ha preso il controllo del match chiudendo 6-2.

Il cammino verso il titolo ha visto Svitolina superare in semifinale la polacca Iga Swiatek con il punteggio di 6-4 2-6 6-2, mentre Gauff ha avuto la meglio sulla rumena Sorana Cirstea per 6-4 6-3.

Nel torneo di doppio maschile successo per gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno battuto in finale Marcel Granollers e Horacio Zeballos per 7-6 6-7 10-3 al match tie-break, al termine di una sfida combattuta.

Nel doppio femminile, invece, il titolo è andato alle russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva, vittoriose in finale su Cristina Bucsa e Nicole Melichar con il punteggio di 6-3 6-3.