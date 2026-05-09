Bisceglie corre per l’inclusione: sold out per “Io Corro… con Te” con oltre 1500 iscritti

BISCEGLIE - Bisceglie si prepara a vivere una grande giornata di sport, solidarietà e inclusione con l’undicesima edizione di “Io Corro… con Te”, la manifestazione organizzata dalla Bisceglie Running che ha già fatto registrare il tutto esaurito con oltre 1500 partecipanti.

L’evento si svolgerà sul lungomare cittadino, con partenza nell’area della Conca dei Monaci, trasformando la città in un grande spazio aperto dedicato alla condivisione e alla partecipazione collettiva.

Più che una semplice corsa, “Io Corro… con Te” rappresenta da anni un simbolo di sport accessibile e senza barriere. Tra i protagonisti della manifestazione ci saranno infatti atleti non vedenti provenienti da tutta Italia, presenza che testimonia concretamente il valore inclusivo dell’iniziativa.

Alla giornata prenderanno parte anche delegazioni di pazienti del reparto ortofrenico di Universo Salute e rappresentanti della Lega del Filo d’Oro, impegnata nel supporto alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriali.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla sensibilizzazione sociale grazie alla partecipazione delle associazioni Sud4Pancreas, attiva nella lotta contro le malattie pancreatiche, e Sarah, impegnata nelle attività di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

Per i partecipanti è previsto il ritiro della maglia ufficiale oggi, sabato 9 maggio, dalle 17.30 alle 19.30 presso il gazebo allestito in piazza San Francesco, nella zona Palazzuolo. In alternativa sarà possibile ritirarla domani mattina dalle 8 direttamente al Village allestito alla Conca dei Monaci.

Gli organizzatori invitano cittadini e partecipanti a raggiungere l’area preferibilmente a piedi, considerando la chiusura del lungomare al traffico e l’attivazione della sosta a pagamento nei parcheggi vicini.

L’obiettivo della manifestazione resta chiaro: utilizzare lo sport come strumento di inclusione, vicinanza e abbattimento delle barriere sociali e culturali. Famiglie, giovani, anziani, persone con disabilità e associazioni correranno insieme in una giornata all’insegna della festa e della partecipazione.

A Bisceglie, ancora una volta, il traguardo più importante sarà condividere il percorso insieme.