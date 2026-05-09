Spari a Japigia, paura in via Magna Grecia: indaga la polizia

BARI - Momenti di tensione questa mattina nel quartiere Japigia di Bari, dove intorno alle 11.30 sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in via Magna Grecia.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Gli investigatori ritengono che si sia trattato di colpi a salve, anche se resta ancora da chiarire se siano stati sparati in aria oppure indirizzati verso un obiettivo preciso.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona che hanno contattato le forze dell’ordine dopo aver udito distintamente gli spari.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura di Bari insieme al personale della Scientifica e della Squadra Mobile, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Determinanti per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.