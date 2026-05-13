Bisceglie, domani i funerali di Angelo “Lino” Pizzi: vittima innocente di una sparatoria

BISCEGLIE - Si terranno domani 14 maggio 2026 a Bisceglie i funerali di Angelo Pizzi, 61 anni, conosciuto da tutti come “Lino”, ucciso la sera del 30 aprile durante una sparatoria avvenuta nel ristorante “Spaghetteria n.1”, dove lavorava.

Secondo le ricostruzioni investigative, l’uomo sarebbe stato colpito accidentalmente nel corso di un agguato che avrebbe avuto come obiettivo il titolare del locale, rimasto illeso. L’episodio è attualmente al centro di indagini da parte delle forze dell’ordine.

Gli inquirenti avrebbero repertato 15 bossoli e ipotizzano l’utilizzo di almeno due armi automatiche. I responsabili sarebbero stati due uomini con il volto coperto da caschi integrali, con la possibile presenza di un terzo complice incaricato della fuga.

La comunità locale ricorda Pizzi come una figura molto conosciuta e stimata, estranea a contesti criminali. L’uomo lascia la compagna Antonella e la figlia Monica.

La camera ardente è stata allestita nella Chiesa Vecchia della Misericordia, mentre la cerimonia funebre si svolgerà alle 10.30 presso la Chiesa di Santa Maria di Misericordia.