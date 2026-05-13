Bisceglie, la CompagniAurea porta in scena “Spettri e Spiriti” al teatro Don Luigi Sturzo

BISCEGLIE - La CompagniAurea APS torna sul palco con lo spettacolo “Spettri e Spiriti”, in programma al teatro Teatro Don Luigi Sturzo in via Pozzo Marrone 86.

Le rappresentazioni sono fissate per sabato 6 giugno 2026, con apertura porte alle 21:00 e sipario alle 21:30, e per domenica 7 giugno 2026, con apertura porte alle 20:00 e sipario alle 20:30.

Lo spettacolo chiude la stagione del laboratorio teatrale 2025/2026 “Il teatro su misura per te” e coinvolge il gruppo di attori di età compresa tra i 17 e i 99 anni, confermando il carattere intergenerazionale del progetto artistico.

Sul palco si alterneranno numerosi interpreti, tra cui Simona Angione, Laura Cassanelli, Francesco Cafagna, Elisabetta Di Benedetto, Ilaria Di Benedetto, Giulia Gargiulo, Iolanda Maria La Notte, Mauro Lamanuzzi, Jon Llazani, Chiara Losapio, Donato Mastrapasqua, Pietro Mastrodonato, Sergio Misino, Sara Monopoli, Katiuscia Nazzarini, Angela Maria Orlando, Antonio Pisani, Emanuele Rosa, Giordana Valente e Marinella Valente. L’assistenza alla regia è affidata a Ilaria Di Benedetto.

L’iniziativa è patrocinata da FITA Puglia, Pro Loco Bisceglie, Fondazione DCL e Roma Intangibile.

Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email compagnia.aurea@gmail.com.



