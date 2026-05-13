Bisceglie, malore alla guida e scontro in corso Garibaldi: morto un uomo di 55 anni

BISCEGLIE - Tragedia nel pomeriggio di oggi a Bisceglie, nel nord Barese, dove un uomo di 55 anni, Michele Di Clemente, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in corso Garibaldi.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della propria utilitaria, perdendo il controllo del mezzo che si sarebbe poi scontrato frontalmente con un’altra automobile.

Per il 55enne non c’è stato nulla da fare: i soccorsi del 118, intervenuti rapidamente sul posto, si sono rivelati inutili. L’uomo è deceduto a causa delle gravi conseguenze dell’impatto.

Nell’incidente è rimasto ferito anche l’altro automobilista coinvolto, un uomo di 62 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.