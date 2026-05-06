Bisceglie, perquisizioni dei Carabinieri dopo la morte della 12enne travolta da un pino

Arma dei Carabinieri

Bisceglie

BISCEGLIE - Sono in corso perquisizioni da parte deipresso la sede di un’impresa che si occupa, in appalto, della manutenzione del verde a, nel nord Barese.

L’attività investigativa si inserisce nell’ambito dell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Trani, finalizzata a chiarire le responsabilità sulla morte di Alicia Amoruso, la 12enne rimasta uccisa lo scorso 13 aprile dopo essere stata travolta da un pino sradicato dal vento.

L’indagine, attualmente ipotizzata per concorso in omicidio colposo, vede al momento cinque persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta di dirigenti, funzionari tecnici e istruttori della ripartizione Pianificazione, Programmi e Infrastrutture del Comune di Bisceglie, oltre a personale dello sportello Patrimonio, Demanio e Attività manutentive.

Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri stanno acquisendo e analizzando documentazione ritenuta utile a ricostruire la catena delle responsabilità, le procedure di manutenzione del verde e gli eventuali profili di omissione o negligenza nella gestione delle alberature.