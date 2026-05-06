Trinitapoli: l'Amministrazione Comunale difende gli agricoltori, confronto decisivo con i tecnici regionali





TRINITAPOLI - A seguito dei gravi danni causati dai recenti eventi atmosferici che hanno colpito il territorio, il Comune di Trinitapoli ha richiesto con forza l’attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, coinvolgendo la Regione Puglia, chiamata ora a intervenire con tempestività e senso di responsabilità.

Domani, 7 maggio 2026, alle ore 12.00, presso la sede comunale, si terrà un incontro con i tecnici regionali per affrontare nel merito la situazione, raccogliere le segnalazioni degli agricoltori e dare seguito concreto alle istanze del territorio.

In questa fase è fondamentale garantire presenza, determinazione e azioni concrete, evitando che le difficoltà del comparto agricolo restino senza risposte adeguate. L’Assessore all’Agricoltura, Giovanni Landriscina, è da sempre in prima linea, al fianco degli agricoltori, impegnato quotidianamente insieme all’Amministrazione comunale e all’Ufficio Agricoltura, con Giacinto Capodivento, nella tutela di un settore strategico per l’economia locale e per il futuro della comunità.

“Non lasceremo soli i nostri agricoltori – dichiara il Sindaco Francesco di Feo –. Siamo al loro fianco in questo momento difficile e continueremo a lavorare con determinazione affinché vengano riconosciuti i danni subiti e attivati tutti gli strumenti necessari a sostenere il comparto. Difendere l’agricoltura significa difendere l’identità e l’economia del nostro territorio.”

La tutela del comparto agricolo rappresenta una battaglia di territorio, di dignità e di sviluppo, che l’Amministrazione comunale continuerà a portare avanti con impegno e senso delle istituzioni.



