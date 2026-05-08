Bisceglie, rubano cibo destinato alla Caritas: tre indagati, due ai domiciliari

BISCEGLIE - Il Gip del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto gli arresti domiciliari per due uomini di 27 e 53 anni, mentre un terzo indagato di 57 anni è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora nel comune di residenza.

I tre, tutti originari di Bisceglie e già gravati da precedenti di polizia, sono accusati di aver rubato circa 150 chilogrammi di generi alimentari destinati alla Caritas cittadina.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, gli indagati si sarebbero introdotti all’interno della struttura, in parte adibita anche a privata dimora, forzando lucchetto e serratura della porta d’ingresso. Tra i prodotti sottratti figurano circa 100 confezioni di omogeneizzati, oltre a pomodori pelati e passata di pomodoro.

Il furto risale al 17 marzo 2026. Fondamentali per le indagini sono state le immagini del sistema di videosorveglianza esterno, che hanno consentito agli investigatori di ricostruire le fasi del colpo, individuare i mezzi utilizzati – un’utilitaria e uno scooter – e identificare i presunti responsabili.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari, i militari hanno recuperato parte della refurtiva, successivamente restituita ai referenti della Caritas per essere nuovamente distribuita alle famiglie in difficoltà.

Resta ferma la presunzione di non colpevolezza degli indagati fino a eventuale sentenza definitiva.