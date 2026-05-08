Serie A, Lecce-Juventus al Via del Mare: salentini a caccia di punti salvezza

FRANCESCO LOIACONO - Il US Lecce affronterà domani alle 20.45 la Juventus FC allo stadio Stadio Via del Mare nella 36esima giornata di Serie A.

I salentini, reduci dalla vittoria per 2-1 contro il Pisa Sporting Club all’Arena Garibaldi, cercano un successo fondamentale nella corsa salvezza. I bianconeri, invece, arrivano dal pareggio per 1-1 contro il Hellas Verona FC all’Allianz Stadium e puntano ai tre punti per restare in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel Lecce l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Berisha, Gaspar, Fofana e Sottil. Sugli esterni dovrebbero agire Ramadani e Pierotti, con Gandelman in cabina di regia e il tandem offensivo formato da Cheddira e Banda.

Nella Juventus il tecnico Luciano Spalletti non avrà a disposizione Cabal e Milik, entrambi alle prese con problemi muscolari. Sulle fasce sono attesi Thuram e Cambiaso, con Conceicao sulla trequarti a supporto di Vlahovic e Yildiz.

A dirigere l’incontro sarà Alberto Colombo della sezione di Como.

L’ultimo precedente di Serie A disputato a Lecce tra le due squadre risale al 1° dicembre 2024 e si concluse sull’1-1: vantaggio juventino con Cambiaso al 23’ della ripresa e pareggio giallorosso al 93’ firmato da Rebic.