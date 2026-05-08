“Aver cura degli altri fa la differenza”, arte e solidarietà protagoniste a Bari con gli studenti del De Nittis-Pascali

BARI - Si terrà martedì 12 maggio 2026 alle ore 10, nel Salone dell’ex Tesoreria di Palazzo di Città a Bari, la manifestazione conclusiva del progetto RA.DI.CI. – RAccogliere, DIstribuire, Curare Insieme, promosso dall’Associazione Rogazionisti di Cristo Re Onlus e finanziato dal Comune di Bari – Assessorato al Welfare.

Al centro dell’iniziativa la mostra “Aver cura degli altri fa la differenza”, realizzata dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico e Coreutico De Nittis-Pascali. Un percorso artistico e creativo dedicato ai temi della solidarietà, della cura e dell’inclusione sociale.

L’esposizione raccoglie opere fotografiche, pittoriche e scultoree, oltre a performance artistiche e coreutiche, molte delle quali realizzate con materiali di riciclo. I lavori, individuali e collettivi, nascono da un’esperienza educativa che ha lasciato piena libertà espressiva agli studenti, chiamati a interpretare attraverso l’arte questioni sociali e relazionali di grande attualità.

L’iniziativa rientra nelle attività dell’Emporio della Salute, impegnato nel sostegno alle persone in situazioni di fragilità, e punta a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della prevenzione socio-sanitaria e dell’attenzione verso gli altri.

La scelta dell’ex Tesoreria di Palazzo di Città, nel cuore di Bari, risponde alla volontà di valorizzare un progetto che unisce scuola, territorio e partecipazione civica.

Alla manifestazione interverranno il sindaco di Bari Vito Leccese, padre Vincenzo D’Angelo per l’associazione promotrice, la dirigente scolastica Giovanna Piacente, operatori dell’Emporio della Salute e rappresentanti della comunità cittadina.

La mostra sarà visitabile dall’11 maggio, dalle ore 16, fino al 12 maggio alle ore 13 presso l’ex Tesoreria del Comune di Bari. Successivamente proseguirà dal 14 al 16 maggio negli spazi di eCampus Università in Piazza Giulio Cesare, con apertura dalle 9 alle 18.