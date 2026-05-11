Bisceglie, successo per “Io Corro con Te”: sport e inclusione sul lungomare

BISCEGLIE - Io Corro con Te torna a trasformare il lungomare di Bisceglie in una grande festa di sport, memoria e partecipazione collettiva. L’11ª edizione della manifestazione organizzata da Bisceglie Running ha coinvolto oltre 1.500 partecipanti, confermandosi uno degli appuntamenti più sentiti della primavera sportiva locale.

Nonostante un meteo incerto, famiglie, bambini, associazioni e atleti hanno percorso insieme il tracciato sul mare in un clima di entusiasmo e condivisione. Particolarmente significativa la presenza di persone con disabilità e fragilità, insieme agli ospiti della Lega del Filo d'Oro e ai pazienti di Universo Salute Bisceglie, oltre ad atleti non vedenti e ipovedenti che hanno preso parte alla corsa.

Tra i momenti più emozionanti, la partecipazione di Hasan Tayem, premiato come primo atleta straniero non vedente a completare la manifestazione, simbolo concreto di inclusione e superamento delle barriere.

La giornata ha visto anche la presenza di Giuseppe Ricatti e del consigliere regionale Nicola Rutigliano, con spazio dedicato alla sensibilizzazione sociale grazie alle associazioni Sud4Pancreas e Sarah.

Particolarmente toccanti i momenti commemorativi: il ricordo della piccola Alicia Amoruso e l’omaggio ad Alex Zanardi, simbolo di resilienza e sport senza barriere.

“Questa manifestazione dimostra che lo sport può unire, emozionare e trasmettere un messaggio forte di inclusione”, ha dichiarato il presidente della Bisceglie Running Mauro Sasso.

“Io Corro con Te” si conferma così non solo una corsa, ma un grande evento di comunità, capace di unire sport, solidarietà e memoria collettiva.