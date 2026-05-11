Playoff Serie C, il Casarano cade in casa: il Renate vince 2-0 al “Capozza”
FRANCESCO LOIACONO - Casarano Calcio esce sconfitto 0-2 contro la AC Renate nella gara d’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, disputata allo stadio “Capozza”.
Partenza subito in salita per i padroni di casa: al 3’ il Renate passa in vantaggio con Karlsson, bravo a finalizzare di destro su assist di Calì. Il Casarano prova a reagire con Grandolfo, Chiricò e Leonetti, ma senza trovare il pareggio.
Al 24’ arriva il raddoppio ospite ancora con Karlsson, questa volta con una girata di sinistro su cross di Delcarro. Nel finale di primo tempo Riviera sfiora anche il tris per il Renate.
Nella ripresa il Casarano alza il ritmo ma spreca alcune buone occasioni con Maiello e Leonetti, mentre Karlsson colpisce anche una traversa al 3’. Al 27’ il Renate resta in dieci per l’espulsione di Spedalieri, ma riesce comunque a difendere il doppio vantaggio fino al termine.
Il ritorno è in programma mercoledì 13 maggio alle ore 20 sul campo del Renate. Per ribaltare il risultato il Casarano sarà costretto a vincere con almeno tre gol di scarto, mentre agli ospiti basterà anche una sconfitta di misura per 1-0 per qualificarsi al turno successivo.