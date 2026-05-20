Bisceglie, “Tesori Nascosti di Puglia”: visite straordinarie al Museo Don Uva tra storia e spiritualità

BISCEGLIE - Il patrimonio storico e spirituale della Puglia torna a essere protagonista con una nuova tappa della rassegna regionale “Tesori Nascosti di Puglia”, in programma a Bisceglie sabato 23 e domenica 24 maggio. L’iniziativa, promossa da Pro Loco Unpli Bisceglie APS e UNPLI Puglia APS con il sostegno della Regione Puglia, punta a valorizzare luoghi autentici e spesso poco conosciuti del territorio.

Per l’occasione saranno aperte eccezionalmente le porte del Museo Don Uva, uno dei complessi monumentali più significativi della città, che racconta la storia e l’opera del Venerabile Don Pasquale Uva, sacerdote biscegliese che dedicò la sua vita alla cura dei più fragili e degli ultimi.

Il percorso espositivo non si configura come una semplice mostra, ma come un viaggio nella memoria collettiva e nella dimensione sociale e spirituale della comunità locale. Attraverso ambienti, oggetti e documenti originali, i visitatori potranno conoscere da vicino la figura di Don Uva e il contesto in cui operò.

Nel dettaglio, l’esperienza consentirà di entrare nelle stanze del piano nobile dove il sacerdote visse e lavorò, accedere a testimonianze storiche, abiti liturgici, reliquiari e materiali che raccontano oltre un secolo di attività assistenziale e caritativa. Un percorso pensato per intrecciare storia, identità e spiritualità del territorio.

Le visite guidate, della durata di circa 30 minuti, saranno curate dalla Pro Loco e si svolgeranno secondo il seguente programma: sabato 23 maggio apertura con inaugurazione alle ore 17:00 e visite dalle 17:30 alle 20:30; domenica 24 maggio sessione mattutina dalle 10:00 alle 12:30 e pomeridiana dalle 16:30 alle 20:30.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Bisceglie, della Regione Puglia, della Pro Loco UNPLI Puglia e della Fondazione Pro Loco d’Italia, ed è realizzato in collaborazione con l’Opera Don Uva Universo Salute e la Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza.

La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria, per garantire una corretta gestione dei flussi e la piena fruizione degli spazi. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite telefono o WhatsApp al numero 375 6080796 oppure via email all’indirizzo info@prolocobisceglie.it.