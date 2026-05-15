Bitonto, a caccia di tartufi nella Lama Balice





Passeggiare nel verde di Lama Balice alla ricerca di tartufi. È l’obiettivo dell’evento “Cerca e raccolta del tartufo”, organizzato da Associazione Tartufai Italiani - Regione Puglia e Comune di Bitonto, ospitato da Masseria Lama Balice (via Burrone 14), in programma sabato 16 maggio , dalle 9 alle 12.30.

Un’iniziativa gratuita – a numero chiuso con prenotazione obbligatoria – che offrirà a cittadini e turisti un’immersione nella natura, tra macchia mediterranea e profumi del sottobosco, alla scoperta di uno dei tesori più preziosi della terra.

L’attività prevede una passeggiata guidata nella Lama Balice in compagnia di esperti tartufai e cani da cerca. I partecipanti potranno assistere alla ricerca del tartufo in ambiente naturale e, al termine dell’escursione, riceveranno in dono il tartufo trovato durante l’esperienza.

L’evento è gratuito, ma i posti sono limitati: la prenotazione, obbligatoria, potrà essere effettuata presso l’Infopoint del Torrione Angioino a Bitonto (dalle 17 alle 20 di oggi) oppure chiamando o scrivendo su WhatsApp al numero 0803739912, attivo dalle 17 alle 20.

Un’occasione unica per grandi e piccini di vivere un’avventura tra natura, tradizione e gastronomia, a due passi dalla città.