Puglia Life Science Foundation: avviso per designare tre componenti CDA
BARI - E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 14 maggio 2026 un avviso pubblico per l’acquisizione di proposte di candidatura per la designazione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione di “Puglia Life Science Foundation”.
La Fondazione Puglia Life Science è una persona giuridica privata ed è un ente funzionale ai progetti innovativi in materia di Medicina di Precisione della Regione Puglia.
Con l’avviso si raccolgono proposte di candidatura per la copertura dell’incarico di rappresentanza regionale presso la Fondazione Puglia Life Science, con sede legale in Bari, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità e prevenzione della corruzione.
Non è previsto compenso.
La proposta di candidatura dovrà pervenire all’attenzione della Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale ed essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo diramm.gabinetto.regione@pec.rupar.puglia.it. La proposta di candidatura deve essere proposta entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul BURP.