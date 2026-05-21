“Bitonto Cortili Aperti”: 53 siti visitabili nel weekend tra palazzi storici, chiese e cortili

BITONTO – Torna nel fine settimana la dodicesima edizione di “Bitonto Cortili Aperti”, manifestazione dedicata quest’anno al Barocco che trasformerà la città in un grande museo diffuso a cielo aperto.

Sabato 23 e domenica 24 maggio saranno 53 i siti visitabili gratuitamente, tra cortili di dimore storiche, palazzi normalmente chiusi al pubblico e antiche chiese. L’iniziativa è promossa da Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) Puglia in collaborazione con il Comune di Bitonto e rientra nella Giornata Nazionale dell’associazione, che coinvolge centinaia di siti in tutta Italia.

Tra le novità di quest’anno figurano tre nuove aperture: la chiesa di San Francesco da Paola, la chiesa del Crocifisso e il Convento dei Cappuccini. I percorsi di visita saranno articolati in quattro itinerari tematici: medievale, rinascimentale, barocco e ottocentesco.

La manifestazione punta a valorizzare il patrimonio storico-artistico locale attraverso un programma di eventi culturali, musicali e attività di approfondimento, con il coinvolgimento attivo delle scuole. Circa 750 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado vestiranno infatti i panni di “ciceroni”, accompagnando i visitatori lungo gli itinerari e illustrando i luoghi della città.

Secondo gli organizzatori, l’obiettivo è quello di promuovere la conoscenza e la tutela delle dimore storiche, considerate elementi fondamentali dell’identità del territorio. L’evento rappresenta inoltre un’occasione di valorizzazione turistica per Bitonto, città nota anche per la produzione di olio extravergine d’oliva.

Il programma prevede l’apertura dei siti sabato dalle 18 alle 21 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 21, con ingresso libero e punto di accoglienza presso il Torrione Angioino.



