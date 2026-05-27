Bitonto, donato un defibrillatore all’associazione La Macina APS: giovedì l’evento “La vita è un in-canto”

BITONTO – Un gesto concreto di solidarietà che diventa occasione di incontro, sensibilizzazione e partecipazione collettiva. Si terrà giovedì 28 maggio, alle ore 17.30, nella sede dell’associazione La Macina APS in via Pasculli 11 a Bitonto, l’evento “La vita è un in-canto”, festa di accoglienza per la donazione di un defibrillatore da parte di Minerva Event Manager all’associazione cittadina.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e la diffusione degli strumenti salvavita nei luoghi di aggregazione sociale, valorizzando al tempo stesso il senso di comunità e la collaborazione tra le realtà del territorio impegnate nel sociale.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti della presidente dell’associazione La Macina APS, Graziana Romita, e della direttrice di Minerva Event Manager, Veronica De Pace. Interverranno anche il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci, don Marino Cutrone, parroco delle parrocchie Cattedrale e San Giovanni Evangelista, e il formatore nazionale BLSD REHeart Dario Pizzutillo.

La serata sarà arricchita dalla partecipazione del Coro di Voci Bianche Bitonto Opera Festival, che accompagnerà l’evento con un momento musicale dedicato al valore della vita, dell’accoglienza e della condivisione.

Con “La vita è un in-canto”, La Macina APS e Minerva Event Manager intendono lanciare un messaggio di attenzione verso il bene comune, ricordando come anche un singolo gesto possa contribuire concretamente alla tutela della salute e alla crescita di una comunità più consapevole e solidale.