Bitonto, incendio in un centro estetico: paura in via Generale Cantore

BITONTO - Momenti di paura nel primo pomeriggio a Bitonto, dove un incendio è divampato all’interno di un centro estetico situato in via Generale Cantore, all’angolo con via Matteotti.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state provocate dall’esplosione di una lampada presente nel locale, che avrebbe improvvisamente preso fuoco dando origine al rogo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area ed evitato che l’incendio si propagasse agli ambienti vicini.

Sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare l’entità dei danni alla struttura. Al momento non si segnalano feriti.