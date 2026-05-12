Bitonto: a Lama Balice la dieta mediterranea si impara da piccoli

Tra i verdi paesaggi di Lama Balice, proseguono a Bitonto le attività del progetto “Impariamo a mangiare sano”, con il secondo modulo che comprende i laboratori dedicati alla farina e alla frutta. Dal lunedì al venerdì, oltre 500 alunni delle classi seconde delle scuole primarie di Bitonto possono apprendere l’ingrediente alla base del pane e di molti prodotti simbolo della nostra cultura gastronomica, centrale nella dieta mediterranea: la farina.Il primo laboratorio accompagna i bambini alla scoperta del grano e dei suoi derivati, dei metodi di lavorazione e delle modalità di consumo consapevole degli alimenti che ne derivano. I piccoli protagonisti del progetto hanno inoltre l’opportunità di imparare a riconoscere i vari tipi di frutta che il nostro territorio ci dona stagione per stagione.Ad accompagnarli in questo percorso alla scoperta della sana alimentazione, la nutrizionista Ester Martiradonna: «Un progetto di questo tipo, che coinvolge i bambini sin dalla più tenera età, è fondamentale per formare adulti più consapevoli domani. È importante che i bambini riscoprano le tradizioni di un tempo e “mettano le mani in pasta”, perché una corretta alimentazione e una sana nutrizione non si imparano soltanto a tavola, ma anche vivendo direttamente l’esperienza della campagna e dei campi. Attraverso questo progetto, i bambini vengono portati a stretto contatto con la natura: scoprono il territorio, interagiscono con gli animali, coltivano e piantano personalmente verdure e frutta. In questo modo possono utilizzare tutti i sensi, soprattutto il tatto, l’olfatto e la vista, per riscoprire la bellezza della natura e del territorio».Un progetto importante anche per educare, sin da piccoli, i bambini a non abusare di cibi ultraprocessati e prevenire così futuri problemi: «Questi prodotti contengono spesso numerose sostanze dannose e conservanti che, accumulandosi nel tempo nel nostro organismo, possono rallentare il metabolismo e danneggiare progressivamente gli organi. Con il passare degli anni possono così svilupparsi patologie cardiovascolari, ma anche problemi della pelle e altri disturbi che in età infantile non sono immediatamente visibili, ma che emergono crescendo. Tornare quindi a consumare alimenti naturali, genuini e privi di conservanti rappresenta sicuramente la chiave per una salute più sostenibile e consapevole».L’ultimo laboratorio partirà il 18 maggio e sarà dedicato all’ambiente. I partecipanti esploreranno Lama Balice, con passeggiate didattiche per conoscere il suo paesaggio, la sua biodiversità locale e raccogliere piante aromatiche e alimentari.Ogni laboratorio è affiancato da appuntamenti dedicati a insegnanti e genitori, per approfondire, insieme, i temi trattati e rafforzare il ruolo educativo della famiglia nella promozione di sane abitudini alimentari.“Impariamo a mangiare sano” punta a consolidare un percorso educativo che coinvolge tutta la comunità nella promozione di abitudini alimentari salutari, nel rispetto dell’ambiente. Le scuole coinvolte nel progetto sono: I° Circolo Didattico Statale N. Fornelli, Istituto Comprensivo “Caiati – Don Tonino Bello”, Istituto Comprensivo “Modugno – Rutigliano – Rogadeo”, Istituto Comprensivo “Sylos – Don Milani”, Istituto Comprensivo Statale “Vito Felice Cassano – Anna De Renzio”; Istituto Sacro Cuore Bitonto.