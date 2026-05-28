Bitonto, scippo in zona 167: la vittima e i residenti inseguono il presunto ladro, che riesce a fuggire

BITONTO – Tentativo di scippo sventato grazie alla reazione della vittima e al pronto intervento di alcuni cittadini nella serata di lunedì nella zona 167 di Bitonto. L’episodio si è verificato poco dopo le 20, quando un giovane sarebbe stato derubato del proprio smartphone e di un mazzo di chiavi.

Secondo quanto ricostruito, l’autore del furto si sarebbe dato alla fuga a piedi tra le strade del quartiere. La vittima, però, non avrebbe desistito e si sarebbe lanciata all’inseguimento del presunto responsabile, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo in via Nacci, nei pressi della stazione dei Carabinieri.

Alla scena avrebbero assistito anche alcuni residenti e passanti, che sarebbero intervenuti in supporto del giovane contribuendo a fermare momentaneamente il fuggitivo. L’uomo, tuttavia, sarebbe riuscito a divincolarsi e a dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Al momento del fatto, nella vicina caserma dei Carabinieri era presente un solo militare impegnato nel servizio di piantone, mentre le altre pattuglie risultavano già impiegate in diversi interventi sul territorio e nei servizi connessi agli eventi della festa patronale in corso in città.

Le ricerche del presunto autore del furto potrebbero ora essere affidate agli accertamenti investigativi e all’analisi delle eventuali testimonianze raccolte.