Brindisi, confronto in Prefettura sulla movida: si valuta un protocollo temporaneo
BRINDISI - Segnali di apertura sul fronte della gestione della movida a Brindisi dopo il primo confronto svoltosi in Prefettura tra amministrazione comunale, rappresentanti dei residenti e associazioni di categoria. L’incontro è stato dedicato alla ricerca di una soluzione condivisa alle tensioni registrate negli ultimi mesi nel centro cittadino.
Sul tavolo sono state discusse nuove possibili regole per disciplinare la vita notturna, con l’obiettivo di ricomporre il conflitto tra le diverse esigenze in campo: da un lato il diritto al riposo dei residenti, dall’altro la necessità di garantire la continuità delle attività commerciali e la vivibilità economica del centro urbano.
Dal vertice è emersa la disponibilità delle parti a proseguire il confronto verso la definizione di un possibile protocollo temporaneo, da sperimentare nei prossimi mesi. Una soluzione transitoria che consentirebbe di testare misure condivise prima di eventuali interventi strutturali.
Il percorso resta aperto e dovrà tradursi nelle prossime settimane in proposte operative capaci di garantire un equilibrio stabile tra sicurezza, convivenza civile e vitalità del centro storico.