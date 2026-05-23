Brindisi, è morto l’avvocato Fabio Leoci: lutto nel foro e nel mondo della vela

BRINDISI - Si è spento a Brindisi l’avvocato Fabio Leoci, noto professionista del foro brindisino, morto all’hospice di Mesagne dopo una malattia scoperta solo poche settimane fa e peggiorata rapidamente. Aveva quasi 59 anni: il prossimo 22 giugno avrebbe infatti compiuto 59 anni.

Accanto a lui fino all’ultimo momento la moglie Antonella Franchin e i figli Matteo e Riccardo, che lo hanno accompagnato nel trasferimento dall’ospedale “Perrino” alla struttura di cure palliative.

Figura conosciuta in città non solo per la professione forense, Leoci era apprezzato anche nel mondo della nautica e della vela dell’Adriatico meridionale. Socio della Lega Navale Italiana – sezione di Brindisi, aveva partecipato a numerose regate internazionali tra le coste pugliesi, la Grecia e l’Albania, contribuendo a consolidare i rapporti sportivi e culturali tra le due sponde dell’Adriatico.

Nel 2021 era stato anche tra i candidati alla presidenza della sezione brindisina della Lega Navale, sfidando Salvatore Zarcone in una competizione interna all’associazione.

Nel suo studio legale di Brindisi si occupava principalmente di diritto civile, diritto di famiglia e assicurazioni, seguendo negli anni numerosi contenziosi e costruendo solidi rapporti professionali con il territorio.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente tra colleghi, amici e ambienti della nautica locale, dove era molto stimato.