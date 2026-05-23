Brindisi, al via dal 10 giugno il campo estivo 'Estate Sprint con Med Project' presso Lido Sant'Anna



BRINDISI - L’estate dei bambini a Brindisi si prepara a partire con un progetto che unisce gioco, socialità, educazione e sicurezza. Dal 10 giugno al 31 luglio, presso il Lido Sant’Anna di Brindisi, prenderà il via "Estate Sprint con Med Project", il camp estivo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, pensato per offrire giornate ricche di esperienze, movimento e crescita personale. - L’estate dei bambini a Brindisi si prepara a partire con un progetto che unisce gioco, socialità, educazione e sicurezza. Dal 10 giugno al 31 luglio, presso il Lido Sant’Anna di Brindisi, prenderà il via "Estate Sprint con Med Project", il camp estivo dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, pensato per offrire giornate ricche di esperienze, movimento e crescita personale.





L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare l’estate in un percorso coinvolgente e stimolante, dove ogni settimana sarà caratterizzata da un tema diverso: avventura, esplorazione, spazio, natura, cucina, arte e caccia al tesoro, per permettere ai piccoli partecipanti di vivere esperienze sempre nuove.





Le giornate, previste dalle 8:30 alle 13:00, alterneranno attività ludiche ed educative: giochi d’acqua, baby dance, laboratori creativi, laboratori educativi, giochi di squadra e momenti dedicati allo svago e alla socializzazione.





Grande attenzione è stata riservata anche a un aspetto fondamentale per le famiglie: la sicurezza dei bambini. Pur svolgendosi all’interno della splendida cornice del Lido Sant’Anna, gli organizzatori precisano che le attività del camp si terranno in uno spazio dedicato, lontano dall’accesso diretto al mare, completamente recintato e costantemente sorvegliato, pensato per garantire un ambiente protetto e controllato. Una scelta organizzativa studiata per consentire ai bambini di divertirsi serenamente e ai genitori di affidarsi con tranquillità a personale qualificato.





Il progetto, promosso da Med Project, punta infatti a creare un ambiente accogliente e inclusivo, in cui il gioco diventa strumento di apprendimento, relazione e benessere. Il costo di partecipazione è di 60 euro a settimana.





Le iscrizioni sono aperte tramite modulo Google al seguente link: https://forms.gle/UZZhm7qaoVbHKGgc7





I posti disponibili sono limitati a 20 partecipanti, al fine di garantire qualità organizzativa, attenzione educativa e sicurezza durante tutte le attività.





Per informazioni: 3335771943





Un’estate all’insegna del sorriso, delle nuove amicizie e della serenità: "Estate Sprint" si prepara ad accogliere i suoi piccoli protagonisti.