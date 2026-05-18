Brindisi, protocollo d’intesa tra Confcommercio Brindisi ed Ente di formazione 'Pasternak'

- Confcommercio Brindisi e l’Ente di Formazione Professionale Pasternak hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa che segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata allo sviluppo delle competenze e alla crescita professionale del territorio. Erano presenti il Presidente di Confcommercio Brindisi Gianni Corciulo, la Presidente del Gruppo Professionisti Giorgia Tedesco e l’amministratore unico di "Pasternak" Dario Rapanà.