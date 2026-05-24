Brindisi, riapre il Monumento al Marinaio d’Italia dopo un anno e mezzo di lavori

BRINDISI - La città di Brindisi torna ad ammirarsi dall’alto con la riapertura del Monumento al Marinaio d’Italia, uno dei simboli più rappresentativi del territorio brindisino, rimasto chiuso per circa un anno e mezzo a causa di un articolato programma di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Gli interventi hanno riguardato in particolare la storica scala interna a chiocciola, elemento architettonico distintivo della struttura inaugurata nel 1933. La scala è stata sottoposta a verifiche tecniche approfondite e ad opere di adeguamento eseguite nel rispetto del valore storico e monumentale dell’edificio.

Tra i lavori più significativi figura anche l’innalzamento della balaustra, aumentata di circa 25 centimetri per garantire maggiori standard di sicurezza ai visitatori senza modificare l’impatto estetico originario del monumento. Importanti interventi hanno interessato inoltre la terrazza panoramica posta a oltre cinquanta metri d’altezza, dove è stata sostituita e ripristinata la ringhiera di protezione.

Il piano di recupero ha coinvolto anche diverse superfici interne deteriorate dal tempo, mentre sulle facciate esterne sono state effettuate verifiche e operazioni di manutenzione attraverso tecniche di edilizia acrobatica, necessarie per intervenire nei punti più complessi della struttura.

Completato anche il restauro del portone storico, ora ricollocato nella sua posizione originaria dopo le lavorazioni, insieme all’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza destinato al controllo degli ambienti interni.

Tra le novità introdotte figura anche il pagamento elettronico tramite POS per i visitatori non residenti, una soluzione pensata per modernizzare e rendere più semplice la gestione degli accessi.

La riapertura restituisce così a Brindisi uno dei suoi luoghi più iconici, nuovamente accessibile in condizioni di maggiore sicurezza e funzionalità, confermando il ruolo del Monumento al Marinaio d’Italia come punto panoramico privilegiato e simbolo identitario della città.