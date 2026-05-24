Roland Garros, Bronzetti al tabellone principale: Zavacka si ritira nel terzo set

Arriva una buona notizia per il tennis italiano dalle qualificazioni del Roland Garros. Lucia Bronzetti conquista l’accesso al tabellone principale dello Slam parigino dopo il successo contro l’ucraina Katarina Zavacka, costretta al ritiro nel terzo set per un problema muscolare sul punteggio di 3-0 in favore dell’azzurra.

Il match era iniziato in salita per Bronzetti, con Zavacka capace di aggiudicarsi il primo set per 6-3 grazie a un tennis aggressivo e molto solido da fondo campo. Nel secondo parziale l’italiana ha però reagito con carattere, restando sempre in partita fino al tie-break, vinto 7-6. Nel terzo set Bronzetti aveva preso il controllo dell’incontro prima dello stop definitivo della giocatrice ucraina.

Tra gli altri risultati del terzo turno di qualificazione, la cinese Wang Xinyu ha superato con un doppio 6-3 la russa Polina Kudermetova. Successo anche per la slovacca Rebecca Sramkova, che ha avuto la meglio in tre set sull’argentina Maria Carle con il punteggio di 6-4 5-7 6-2.

Netta affermazione per l’americana Claire Liu, vittoriosa 6-1 6-0 sulla neozelandese Lulu Sun. La ceca Linda Fruhvirtova ha invece eliminato la francese Harmony Tan con il punteggio di 6-3 7-6.

Prosegue il cammino anche della spagnola Marina Bassols Ribera, che ha sconfitto 7-6 7-5 la bielorussa Aleksandra Sasnovic. Vittoria senza difficoltà per la svizzera Susan Bandecchi, che ha regolato 6-1 6-2 la slovacca Katarina Kuzmova.

Infine, derby spagnolo vinto da Kaitlin Quevedo, capace di rimontare dopo aver perso il primo set e battere 3-6 6-4 6-3 la connazionale Guiomar Maristany.