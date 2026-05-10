Brindisi, tensione su un autobus STP: denunciati tre giovani dopo le minacce all’autista

BRINDISI - Proseguono a Brindisi i controlli rafforzati sui mezzi pubblici dopo le criticità emerse durante una riunione tecnica di coordinamento svoltasi in Prefettura lo scorso 26 febbraio, dedicata ai comportamenti violenti e incivili di alcuni giovani utenti del trasporto pubblico locale.

Su disposizione del Questore, con il supporto dei Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, sono stati intensificati i servizi di controllo a tutela dei passeggeri e degli autisti della STP Brindisi.

L’episodio sul bus

Nel pomeriggio del 4 maggio le Volanti della Polizia di Stato sono intervenute dopo la segnalazione di un autista STP che aveva richiamato un gruppo di giovani sorpresi a fumare a bordo dell’autobus, creando disagio agli altri passeggeri.

Secondo quanto ricostruito, il richiamo avrebbe provocato la reazione aggressiva di tre ragazzi – due giovani di origine nordafricana e una minorenne – che avrebbero insultato e intimidito il conducente.

La situazione avrebbe causato un malore all’autista, costretto a ricorrere alle cure del personale sanitario del 118.

L’intervento immediato della Polizia ha evitato ulteriori conseguenze e consentito di riportare la calma, limitando i disagi provocati dall’interruzione della corsa.

Denunce e provvedimenti

I tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà con l’accusa di interruzione di pubblico servizio. Sono inoltre in corso valutazioni su eventuali sanzioni amministrative e sull’adozione di misure di prevenzione da parte del Questore.

La ragazza minorenne è stata affidata alla madre dopo le procedure di rito, mentre uno dei due giovani, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato trasferito in un Centro di permanenza per i rimpatri.