Rutigliano, auto si ribalta in centro dopo un violento impatto: indagini su un possibile coinvolgimento di minorenni

RUTIGLIANO - Momenti di paura nella notte a Rutigliano, dove un’auto si è ribaltata dopo un violento impatto con diverse vetture parcheggiate lungo una strada del centro abitato.

L’incidente ha svegliato numerosi residenti, allertati dal forte boato provocato dallo schianto e dal successivo ribaltamento del veicolo sull’asfalto.

Dinamica ancora da chiarire

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe perso il controllo prima di urtare le vetture in sosta e capovolgersi. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Non risultano al momento notizie ufficiali su feriti gravi, mentre restano in corso gli accertamenti.

Ipotesi su minorenni a bordo

Tra le informazioni al vaglio degli investigatori figura anche l’ipotesi che il veicolo, risultante a noleggio, possa essere stato condotto da minorenni. Secondo indiscrezioni, i presunti occupanti si sarebbero allontanati subito dopo l’impatto facendo perdere le proprie tracce.

Si tratta tuttavia di elementi ancora non confermati e oggetto di verifica da parte delle autorità competenti.

Le indagini proseguono per chiarire responsabilità e circostanze dell’incidente.