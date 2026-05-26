Buco sanità in Puglia, il centrodestra protesta contro l’aumento Irpef: domani flash mob davanti alla Regione
BARI - Il centrodestra pugliese annuncia una mobilitazione unitaria contro l’aumento dell’addizionale Irpef deciso dalla Regione Puglia per far fronte ai debiti della sanità. Domani, 27 maggio, alle ore 12, i consiglieri regionali di opposizione si ritroveranno davanti alla sede della Presidenza della Regione, sul lungomare Nazario Sauro a Bari, per un flash mob di protesta aperto anche ai cittadini.
L’iniziativa è stata annunciata con una nota congiunta firmata dai capigruppo del centrodestra in Consiglio regionale: Paolo Pagliaro per Fratelli d’Italia, Paride Mazzotta per Forza Italia, Fabio Saverio Romito per la Lega e Luigi Lobuono del Gruppo Misto.
Secondo i promotori della manifestazione, l’aumento della pressione fiscale rappresenta una misura ingiusta nei confronti dei pugliesi, chiamati a coprire il disavanzo sanitario regionale attraverso un incremento delle tasse.
«Sotto la forte spinta dei tantissimi cittadini pugliesi che si ribellano a questa imposizione – si legge nella nota – il centrodestra sarà in piazza per dire no all’aumento delle tasse deciso dal presidente Antonio Decaro».
Al termine del flash mob è previsto un punto stampa durante il quale verranno illustrate ulteriori iniziative di protesta che, secondo quanto annunciato, coinvolgeranno anche numerosi Comuni del territorio regionale.
L’opposizione punta quindi ad aprire una nuova fase di mobilitazione politica sul tema della gestione sanitaria regionale e delle misure fiscali adottate dalla giunta pugliese.